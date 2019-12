De werkgevers in Vlaanderen lijken van plan begin 2020 iets minder aan te werven, zo blijkt uit de barometer van Manpower Group. De wervingsintenties voor het eerste kwartaal van volgend jaar zijn nog altijd positief (+5 procent), maar wel iets minder dan vandaag (+7 procent).

Ook in Wallonië zijn de werkgevers voorzichtiger geworden. In Brussel zijn de wervingsintenties voor volgend jaar dan weer flink gestegen (+8 procent), tot het hoogste peil in drie jaar.

De globale tendens ...