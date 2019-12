Oeps… Marthe van K3 drie uur te laat voor concert Niels Destadsbader

Marthe van K3 is van een kale reis thuisgekomen nadat ze met haar moeder naar het Sportpaleis-concert van Niels Destadsbader wilde gaan. De 23-jarige zangeres stond zondagavond keurig op tijd, om 19.30 uur, aan de ingang van het Antwerpse Sportpaleis. Of dat dacht ze. Het optreden was namelijk al om 15 uur afgetrapt.