Ex van Epstein plant groots tv-interview: “Ze zal prins Andrew verdedigen”

Ghislaine Maxwell is al maanden spoorloos, nu plant ex van Jeffrey Epstein groots tv-interview Foto: Patrick McMullan via Getty Image

Ghislaine Maxwell, de jarenlange partner van de veroordeelde en inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein, is van plan een interview te geven aan ‘een grote Amerikaanse tv-zender’. Dat schrijft The Sun. Na maanden van onderduiken wil ze de stilte verbreken, al moet het gesprek wel “onder haar voorwaarden” plaatsvinden.

Maxwell, de vrouw die er zelf van verdacht wordt minderjarige meisjes te hebben geronseld voor Epstein, lijkt al maanden van de aardbodem verdwenen. Sinds de dood van de van seksueel misbruik beschuldigde miljonair (Epstein pleegde in augustus zelfmoord in zijn cel) werd ze nog maar één keer gezien, weggedoken achter een grote zonnebril en met een pruik op in hamburgerrestaurant.

Aan wie of aan welke tv-zender Maxwell een interview wil geven, is nog niet duidelijk. Maar dat ze plots haar opwachting op televisie wil maken, doet vermoeden dat ze toch heel wat kwijt wil over de kwestie. Wellicht zal ze de laatste getuigenissen tegen Epstein ontkennen, onder meer die van Virginia Giuffre. In een gesprek met BBC beschreef de 35-jarige Britse hoe ze op de seksfeestjes van Epstein belandde en daar ook de opdracht kreeg om mannen “gelukkig te maken”. Volgens Giuffre was Maxwell diegene die de meisjes regelde voor Epstein en zijn vrienden, zo was er immers ook zelf bij beland.

Prins Andrew, Virginia Guiffre en Ghislaine Maxwell op een oude foto Foto: Photo News

Vriendin van prins Andrew

Niet alleen is Maxwell een hoofdrolspeler in de rechtszaak tegen Epstein, ze is ook de enige die klaarheid kan brengen over de connectie tussen Epstein en de Britse prins Andrew. Zij bracht de twee heren immers samen. Andrew kwam de voorbije weken in een mediastorm terecht nadat steeds meer details uitlekten over zijn vriendschap met Epstein. Zo zou de prins ook seks gehad hebben met Giuffre, die toen nog maar zeventien jaar oud was.

Volgens The Sun heeft een bron dichtbij Maxwell verklaard dat ze het interview wil geven omdat ze weet dat het de enige manier is om haar kant van het verhaal te vertellen. “Ze zal de hertog van York verdedigen, volgens haar liegt Giuffre en heeft Andrew nooit seks gehad met Giuffre”, klinkt het.

Eind oktober had prins Andrew in een interview met de openbare omroep nog gezegd dat hij zich geen ontmoeting kon herinneren met Virginia Giuffre. Over een foto van vroeger waarin hij zijn hand op de heup van Giuffre lijkt te houden, zei hij dat hij zich het voorval niet voor de geest kon halen en suggereerde zo dat de afbeelding werd bewerkt. Het interview verliep dermate rampzalig dat de prins nadien noodgedwongen bekendmaakte zijn publieke activiteiten stop te zetten.