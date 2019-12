Modehuizen en sportmerken brengen samen sneakers op de markt

Modehuis Dior heeft samen met de Amerikaanse sportgigant Nike een exclusieve sneaker op de markt gebracht. De schoenen, die pas in april 2020 verkrijgbaar zullen zijn, zijn gebaseerd op het alombekende Jordan Air 1-model van Nike. Het design is van de hand van Dior, die hun monogramprint combineren met het logo van het sportmerk. Dat de twee grote namen samenwerken, is geen verrassing. Toenmalig creatief directeur van de mannenlijn bij Dior, Kris Van Assche, deelde twee jaar geleden een foto op Instagram waarin het logo van de twee merken was verwerkt.

En ook Prada en Adidas werkten afgelopen maanden samen aan een sneaker en handtas. Beide lederwaren, waarvan er amper 700 exemplaren werden gemaakt, werden te koop aangeboden op 4 december en zijn overal al uitverkocht. En dat voor het ronde bedrag van 2.500 euro.

De prijs van de Dior+Nike-sneakers werd voorlopig nog niet bekendgemaakt, maar zou volgens Amerikaanse media tussen de 1.600 en 2.000 euro liggen.(lla)