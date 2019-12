Een verwarde Daenerys krijgt Willy Naessens op bezoek en Barbara Sarafian bedreigt de ‘noten’ van Erik Van Looy in ‘De Slimste Mens’

Erik Van Looy en z’n kandidaten begonnen vanavond aan de finaleweken van De slimste mens ter wereld. Bart Schols werd vergezeld door cartooniste Chrostin en comedian Amelie Albrecht. Die laatste was alleszins blij terug te zijn. “Nochtans zeiden mensen dat het leek alsof ik hier tegen mijn zin was”, zegt ze. “Maar zelf vond ik dat ik er nog nooit zo blij heb uitgezien.” Zo blij als Albrecht vanavond is, zo verward is Daenerys Targaryen wanneer ze in haar kasteel niet Jon Snow, maar Willy Naessens aantreft. Gekkigheid alom dus.