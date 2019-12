Dat de 79-jarige sultan Qaboes zijn thuisland Oman even verruilt voor België, zullen de Leuvenaars geweten hebben. De sultan en zijn gevolg par­keren zonder schaamte op de autovrije Grote Markt. “Niemand mag daar parkeren, of je nu sultan bent of niet”, reageerde schepen van ­Mobiliteit David Dessers (Groen). Maar om ­veiligheidsreden laat de stad toch twee voertuigen toe.