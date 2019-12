Dinsdag begint zonnig met later wat meer bewolking. ’s ochtends is er kans op rijm-of ijsplekken op de wegen. Het blijft verder droog met ’s avonds kans op wat motregen.

Vanwege de opklaringen en het luwen van de wind kan het sterk afkoelen, met tegen zonsopkomst kans op grondvorst en dus ook rijm- of ijsplekken op de wegen. Vooral in landelijke gebieden is het bovendien ...