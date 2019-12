Luca Brecel strandt al in eerste ronde Scottish Open snooker

Luca Brecel (WS-37) is er maandag in Glasgow niet in geslaagd zich voor de tweede ronde van het Scottish Open te plaatsen. De 24-jarige Limburger moest met 4-1 de duimen leggen voor de Engelsman Martin Gould (WS-59). Brecel potte in het tweede frame een 101 century weg, maar het beef bij dat ene wapenfeit. Gould, voormalig nummer elf van de wereld, toonde zich met breaks van 52, 62 en 58 productiever.