Van morbide obees naar afgetraind lichaam: man verliest 100 kilogram in 2 jaar tijd

Adam Harris, een 38-jarige IT manager uit de Amerikaanse staat Iowa, heeft twee bijzondere jaren achter de rug. De man verloor mede dankzij een streng dieet maar liefst 97 kilogram. Geen overbodige luxe, aangezien het gewichtsverlies pas volgde nadat hij een operatie onderging vanwege zijn morbide obesitas.

De Amerikaan kende voordien een erg ongezond leven. “Mijn lunch op het werk bestond doorgaans uit een pizza buffet of een grote burger met frietjes”, vertelde de man. “En ’s avonds at ik altijd vlees en koolhydraten. Ik was bovendien kieskeurig: groenten kwamen nooit op mijn bord terecht.” Dat viel ook te merken aan zijn gewicht: zo gaf zijn weegschaal op een bepaald ogenblik maar liefst 195 kilogram aan.

In september 2017 volgde de ommekeer. Vanwege zijn ernstig overgewicht onderging Harris een operatie vanwege een spinale stenose - een vernauwing van de wervelkolom - en besefte hij dat het zo niet verder kon. Hij begon een meteen streng dieet waarbij hij vetten en koolhydraten zo veel mogelijk probeerde te mijden. Straffe resultaten bleven niet lang uit: amper vier maanden later woog hij al 45 kilogram minder.

Vrienden verloren

Toen hij het jaar daarop ook een neurostimulator ingeplant kreeg om zijn chronische pijn tegen te gaan, schakelde zijn transformatie nog een versnelling hoger. Harris verplichtte zichzelf een stevige workout op te leggen, met opnieuw schitterende resultaten. Intussen is hij ruim 97 kilogram lichter en oogt zijn lichaam zelfs mooi afgetraind. “Een man vroeg me zelfs of ik deel uitmaakte van de marine”, aldus de Amerikaan. “Hij kende namelijk maar één iemand naast mij die zijn lichaam zo goed verzorgde, en dat bleek een marinier te zijn.”

Zijn lange weg bestond echter niet enkel uit hoogtepunten. “Ik ben in de tussentijd ook veel vrienden verloren”, gaf Harris toe. “Ik merkte dat sommige vriendschappen niet bepaald gezond waren. Soms zal je door positief te zijn de negatief ingestelde mensen wegjagen.” Hoe dan ook wil de manager een inspiratiebron zijn voor anderen die moeite hebben om gewicht te verliezen. “Het is onze verantwoordelijkheid om ons te brengen waar we willen staan in het leven.”