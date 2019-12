Getackeld door een kinderhekje: Axel Witsel valt van de trap en is tot januari out met zware gezichtsbreuken

Het komt ongetwijfeld in de lijst met domste en meest bizarre blessures ooit. Axel Witsel (30) viel thuis over het kinderhekje bovenaan zijn trap en lag even op intensieve zorgen met zware verwondingen aan zijn gezicht. Zo mist Borussia Dortmund de Rode Duivel niet alleen vanavond in de cruciale Champions League-match tegen Slavia Praag, maar ook de hele maand december.