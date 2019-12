Paul Magnette richt zich tot Belgen: “Blijven zoeken naar oplossingen voor iedereen”

PS-voorzitter Paul Magnette heeft een videoboodschap gedeeld op sociale media. Hij blikt onder meer terug op zijn afgelopen vijf weken als informateur, en bedankt ook alle Belgen die hem tijdens zijn opdracht hebben gesteund. “De steunberichten waren talrijk, zowel uit Vlaanderen, Wallonië als Brussel”, klinkt het.

Enkele uren voordien had Magnette gevraagd aan koning Filip om van zijn informatie-opdracht te worden ontheven. Sindsdien is de koning consultaties gestart met de partijvoorzitters. “Vijf weken lang heb ik met mijn medewerkers en ploeg geprobeerd om oplossingen te vinden voor België”, vervolgde Magnette in de video. “Ik denk dat we oplossingen aan het uitwerken waren op belangrijke thema’s die iedereen aanbelangen, zoals werkgelegenheid, gezondheid, justitie, de pensioenen en het klimaat. Ik zal de komende weken constructief blijven en blijven werken aan de zoektocht naar oplossingen voor alle Belgen.”