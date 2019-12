Eliksem / Landen -

Vier gemaskerde en met een baseballknuppel gewapende mannen hebben zondag rond 23.15 uur nachtwinkel Suman in de Stationsstraat overvallen. Zij zijn er met de geldlade van de kassa vandoor gegaan voor de uitbater in de winkel kwam. Volgens de eerste berichten stak daar niet zoveel geld in. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek er van de overvallers geen spoor meer te bekennen. Naar verluidt zijn er geen getuigen van de overval.