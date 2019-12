Koperdieven laten rugzakken met kniptangen en koper liggen

Beringen -

Aan het station op de Koerselsesteenweg zijn maandagochtend rugzakken met daarin kniptangen en koper gevonden. Bij de politie was rond middernacht de melding binnengekomen dat er verdachten rondliepen in de buurt van het NMBS-station. Een patrouille van de politie Heusden-Zolder kwam als eerste ter plaatse. Van de verdachte figuren was geen spoor meer te bekennen. Hun rugzakken hadden ze wel achtergelaten. De rugzakken met het materiaal werden meegenomen naar het politiekantoor. De politie is een onderzoek gestart.