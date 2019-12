Genk-coach Hannes Wolf gelooft in stunt in Napels “We moeten aanvallen”

KRC Genk staat dinsdag op bezoek bij Napoli, op de zesde en laatste speeldag van Champions League-groep E, voor zijn laatste Europese wedstrijd van het seizoen. De Limburgers pakten in het thuisduel tegen de Italiaanse club van Dries Mertens hun enige punt (0-0), maar liggen uit de strijd voor Europese overwintering. “Toch willen we hier nog iets rapen”, bleef coach Hannes Wolf strijdvaardig. “In de Champions League speel je altijd met als doel punten te pakken.”

Racing beleefde nog maar weinig plezier aan het Kampioenenbal. Op de openingsspeeldag zette Red Bull Salzburg in eigen huis (6-2) meteen het klassenverschil in de verf, waarna Genk zich dus wel enigszins herstelde thuis tegen Napoli (0-0). Nadien volgden twee logische nederlagen tegen Liverpool (1-4 in Liverpool en 2-1 in Genk), waarop een nieuwe ontnuchtering tegen Salzburg (1-4) kwam.

“Met Napoli treffen we een ploeg met veel kwaliteiten”, vertelde Wolf. “Het team telt overal sterke spelers en wil zich plaatsen voor de volgende ronde. Ze zullen zich voor honderd procent geven, maar dat moeten wij ook doen. Het waren zware weken, met veel speelminuten, maar mijn sterkste ploeg zal spelen. Als we de ruimtes vinden kunnen we voor gevaar zorgen. In een wedstrijd is alles mogelijk.”

Napoli beleeft een erg woelig seizoen. In de Serie A staat de club van Dries Mertens pas zevende, met ruime achterstand op de top zes. Bovendien ligt de spelersgroep overhoop met de excentrieke voorzitter Aurelio De Laurentiis, na heibel over een afzondering.

“Ik weet dat Napoli geen makkelijke periode doormaakt, dat was ook tegen Udinese (1-1, nvdr) te zien”, vervolgde de T1. “Napoli zal er dus op gebrand zijn te winnen. Maar wij moeten niet alleen denken aan verdedigen, maar ook aan aanvallen. We zullen ons uiterste best doen om te winnen. In de heenmatch konden we een punt pakken.”

Samatta inspecteert met enkele Genk-ploegmaats de grasmat in Napoli. Foto: Photo News

Ook Ally Mbwana Samatta, die drie keer scoorde, wil de Champions Leaguemet opgeheven hoofd verlaten. “Het voelt geweldig om in de Champions League te scoren”, vertelde de spits maandag. “Maar voetbal blijft een teamsport en als we dan toch verliezen, kan ik niet tevreden zijn. Hier in Napels willen we op een mooie manier eindigen. Het is fantastisch voor mij en mijn ploegmaats om hier, op het veld van een groots kampioen als Diego Maradona, te mogen voetballen.”

Samatta zal in Napels moeten opboksen tegen Kalidou Koulibaly, de Senegalese verdediger met een Genk-verleden. “Ik speelde bij Racing niet met hem, maar weet wat hij voor de club betekende. Onze fans spreken nog altijd over hem. Ik zal hem op het veld tegenkomen, maar vrees hem niet.”

Coach Hannes Wolf kan voor het slotduel niet rekenen op Carlos Cuesta. De Colombiaanse verdediger moest op het laatste moment afhaken met een blessure.

In groep E zijn de kaarten nog niet geschud. Alleen hekkensluiter Genk (1 punt) weet dat het Europese seizoen afgelopen is. Liverpool (10 punten) houdt in een spannende strijd aan de kop Napoli (9 punten) en Salzburg (7 ptn) achter zich. The Reds spelen dinsdag hun slotduel bij Salzburg.