Matthew Glaetzer (27) werd dit weekend op de Wereldbeker in het Nieuw-Zeelandse Cambridge derde in de keirin. Opmerkelijk, want de Australiër wordt behandeld voor schildklierkanker.

“Dit is mijn beste derde plaats die ik ooit heb behaald in mijn carrière.” Het was een emotionele Matthew Glaetzer die de BBC te woord stond na zijn bronzen plak in Nieuw-Zeeland. Niet winnaar Mohd Azizulhasni ...