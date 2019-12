Samatta droomt van Maradona en Koulibaly

Ally samatta maakte al drie goals in de Champions League. “Hoe dat voelt? Fantastisch natuurlijk”, lachte de Tanzaniaanse spits. “De Champions League is een fantastisch podium. Maar scoren en toch verliezen, voelt niet fijn. Ook niet in de Champions Leauge. Dus hoop ik dat we een keer kunnen winnen, ook al tref ik niet raak.”