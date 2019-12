Neos Hasselt luistert naar Willy Miermans over Mobiliteit in Limburg

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op woensdag 4 december luisterden 43 leden van Neos Hasselt in het Smaaksalon naar Willy Miermans. Als socioloog, verkeerskundige en professor Emeritus aan de U-Hasselt is Miermans de perfecte persoon om het verkeer planologisch in een goede baan te leiden en om van deze lezing een verkeersmodel te maken.

Professor Willy Miermans gaf de aanwezige Neos-leden een duidelijk beeld over wat mobiliteit betekent in onze maatschappelijke, economische en sociale wereld. Hoe de markten van verplaatsingsreden (waarom we ons verplaatsen), mobisplit (met wat we ons verplaatsen) en netwerken (wanneer en op welke wegen we ons verplaatsen) elkaar dienen te overlappen en waarom Spartacus een meerwaarde opbrengt voor Limburg.

Miermans deed dit met een flair en verstaanbare woorden door duidelijk doordachte voorbeelden te geven met hier en daar afgewerkt met een humoristische kantje. De luisteraars waren allen dan ook aangenaam verast door deze prettige lezing. De lezing werd afgesloten met een gezellige babbel, een tas koffie en een stuk taart.

(Tekst: Johan Lieten)