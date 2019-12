Leuven wil auto’s van sultan Oman weg van de Grote Markt

Leuven wil dat de sultan van Oman en zijn gevolg hun auto’s niet langer parkeren op de Grote Markt en heeft hierover in de loop van maandag een gesprek met een delegatie. Het stadsbestuur wil enkel een uitzondering maken voor de aanwezigheid van voertuigen in het kader van beschermende, protocollaire verplichtingen van een staatshoofd.

De 79-jarige sultan Qaboes bin Said Al Said kwam zaterdagavond met zijn uitgebreid gevolg aan in ons land, en neemt zoals bekend gedurende twee maanden zijn intrek in het luxehotel The Fourth op de Grote ...