Als er schapen zijn doodgebeten, laat dat dan zo snel mogelijk weten aan de natuurinspectie. Deze oproep komt er na een nieuwe schapenkill in Kerkhoven. Het INBO werd pas een dag na de feiten op de hoogte gebracht. Dan wordt het heel moeilijk om te achterhalen wie de dader is.

De drie schapen werden zondagochtend teruggevonden in de weide in Kerkhoven. Ze waren in stukken gereten. Of het hier inderdaad om een wolvenkill gaat, is volgens de wolvenkenners moeilijk te zeggen. ...