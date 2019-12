Jennifer Lopez duikt nog eens op in iconische Versace-jurk

De Amerikaanse popzangeres Jennifer Lopez (50) heeft haar iconische Versace-jurk met decolleté tot aan haar navel nogmaals uit de kast gehaald. Deze keer droeg ze de sexy creatie voor een act in het bekende programma Saturday Night Live.

In 2000 gooide Jennifer Lopez hoge ogen op de uitreiking van de Grammy-awards. Ze droeg een gewaagde jurk van het Italiaanse modehuis Versace met een decolleté tot aan haar navel. Nu heeft ze de creatie met exotische print opnieuw aangetrokken, hetzij onder een smoking.

Voor Saturday Night Live bracht ze een monoloog over haar jaar. Op het einde daarvan, verstopte ze zichzelf achter danseressen en trok ze haar pak uit. Even later kwam ze tevoorschijn in de weinig verhullende jurk.

Het is niet de eerste keer dat J.Lo de inmiddels twintig jaar oude outfit weer onder de aandacht brengt. In 2001, een jaar na de Grammy’s, droeg ze de jurk ook al voor een sketch in hetzelfde programma. Eind september paradeerde ze er nog mee over de rode loper van Versace, naar aanleiding van het twintigjarige bestaan. En afgelopen weekend, bewees ze nogmaals dat ze er nog in past.