China verdedigt zich voor “opleidingskampen” waar miljoen moslims opgesloten zitten

China heeft maandag zijn controversiële “opleidingskampen” in Xinjiang opnieuw verdedigd, waar meer dan een miljoen moslims opgesloten zouden zijn. De demarche komt er nadat documenten gelekt werden waaruit blijkt dat de Oeigoerse bevolking in de regio op grote schaal wordt gecontroleerd en bespioneerd.

Vorige maand publiceerde de krant New York Times meer dan 400 bladzijden aan geheime documenten die aantonen dat in Xinjang verschillende surveillancemechanismes gebruikt worden, in een reactie op aanslagen ...