Koning Filip moet de knoop doorhakken over regeringsvorming: dit zijn de 5 mogelijke scenario’s

Koning Filip ontvangt maandagmiddag informateur Paul Magnette (PS). Die zal verslag uitbrengen over zijn gesprekken over de regeringsvorming. Al dreigt hij met lege handen naar het koninklijk paleis te komen, en dat brengt het staatshoofd meer dan ooit in een lastig parket. Want wat Filip ook beslist, elke keuze kan politiek worden geïnterpreteerd. Een overzicht van de mogelijke scenario’s.