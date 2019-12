Diepenbeekse Melissa Holsteens finaliste Miss Wellness Beautycontest 2020

Diepenbeek - Melissa Holsteens uit Diepenbeek werd geselecteerd voor de nationale finale van de verkiezing van Miss Wellness Beauty 2020 uit niet minder dan 81 kandidaten.

Melissa is een dertigjarige boekhoudster, werkzaam bij het Japanse bedrijf Chiyoda te Genk. In november werd zij tijdens de preselecties samen met nog 17 andere finalistes gekozen uit 81 kandidates. Ze heeft dan ook een grote passie voor de beautysector en volgde een avondcursus make-up bij Syntra te Hasselt. Ze houdt o.m. van dansen en op de catwalk lopen, waarvoor ze ook een cursus volgde bij het gerenommeerde modellenbureau Models Inc International te Bilzen.

Op de persvoorstelling van de finalistes in de salons “De groene jager” te Brasschaat, stelde Melissa zich voor als een spontaan en sociaal iemand met de nodige communicatieve vaardigheden en motivatie. Ze is naar eigen zeggen ook enorm leergierig en beschikt over een diploma als “make-up artist”.

Een aantoonbare connectie met de beautysector naast een imponerende uitstraling is immers dé vereiste voor deelname. De organisatie is op zoek naar een ambassadrice die een jaar lang de beautysector zal vertegenwoordigen op allerlei events over het hele land. Dit jaar viert de verkiezing haar 10-jarig bestaan. De finale zal plaatsvinden op zondag 26 april 2020 en zoals gewoonlijk worden gepresenteerd door twee andere voormalige Limburgse bekenden in het misswereldje; Cynthia Reekmans, Miss Belgian Beauty 2005 en Virginie Claes, Miss België 2006.

Je kan Melissa altijd volgen via haar facebookpagina ‘Finaliste Miss Wellness Beauty 2020 Holsteens Melissa’ en vanaf volgend voorjaar loopt er een sms-voting, waar je voor haar kan stemmen.