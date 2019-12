De Sint op bezoek bij 50+Genk- Maasoeter

Neeroeteren

Maaseik - 50+Maasoeter organiseerde op dinsdag 3 december in 't Bakkemieske haar jaarlijks Sinterklaasfeest. Na de gezellige ontvangst en een lekker drankje en een welkomstwoordje van de voorzitster Reinilde Housen, mochten we aan tafel voor een heerlijk middagmaal.

Plots was daar een gerinkel en kwam de Sint met z'n knecht binnen, en begonnen de aanwezigen te zingen. De Sint zei tegen ons dat hij zwarte Piet had meegebracht, "maar dat was helemaal geen Piet, dat was tante Jo, dat kon ik zo zien, want ze had van die dingen, (iets lager onder de kin) die had ik nog nooit bij pieter van knecht gezien" (Toon Hermans).

Afin, een leuke namiddag waar geestdriftig werd gezongen en gelachen en de Sint toch enkele senioren op het matje riep. Deze stouteriken kregen wat schalkse opmerkingen die er boenk opzaten. Uiteraard waren de meeste aanwezigen braaf geweest. Het was zoals steeds een fijn jaarlijks feest, een traditie die zeker moet verdergezet worden. Bij het afscheid kregen we nog een bordje snoep mee voor onderweg.