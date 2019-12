Ex-Bayern-coach Niko Kovac toont geen interesse om Emery op te volgen bij Arsenal

Berichten dat Niko Kovac de nieuwe coach van Arsenal wordt, zijn “klinkklare onzin”. Dat heeft de entourage van de 48-jarige Kroaat, die begin november na een reeks tegenvallende resultaten moest vertrekken bij Bayern München, aan het Duitse persbureau DPA laten weten.

Arsenal zette eind vorige maand zijn trainer Unai Emery op straat. De Gunners konden op dat moment geen enkele van hun laatste zeven wedstrijden winnen en zetten daarmee de slechtste reeks neer sinds 1992. Emery was sinds de zomer van 2018 in dienst bij Arsenal als opvolger van de legendarische Fransman Arsène Wenger, die 22 jaar de plak zwaaide bij de rood-witten.

Nadat Kovac afgelopen weekend in Engeland verbleef en de Manchester Derby tussen United en City bijwoonde, schreven sommige media dat de Kroaat topkandidaat zou zijn om Emery op te volgen. Er zou zelfs al contact geweest zijn tussen beide partijen. “Maar dat is pure onzin”, liet een bron dicht bij Kovac aan DPA weten. “Niko toont op dit moment geen enkele interesse om te coachen. Hij wil even afstand nemen van de job.”

De naam van Kovac werd de voorbije weken ook nadrukkelijk in verband gebracht met Hertha Berlijn, waar Ante Covic op de wip zat. Ook toen bedankte de Kroaat voor de taak, en zei hij nergens meer te willen starten als hoofdcoach na zijn ontslag bij Bayern. Jürgen Klinsmann nam finaal bij Hertha tot het einde van het seizoen over.