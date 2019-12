Duitser Stieler leidt clash tussen Club Brugge en Real Madrid

De Duitser Tobias Stieler fluit woensdag de wedstrijd tussen Club Brugge en Real Madrid, op de zesde en laatste speeldag van Champions League-groep A. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA maandag laten weten.

De 38-jarige Stieler leidde eerder al twee duels met Belgische clubs. Vorig seizoen was hij de ref in het duel tussen KRC Genk en Besiktas (1-1) in de poules van de Europa League. Hij floot in de zomer van 2018 ook de CL-voorrondepartij tussen Standard en Ajax (2-2). Daarnaast arbitreerde Stieler nog de oefeninterland tussen de Rode Duivels en Noorwegen (3-2) in Brussel vlak voor de start van het EK 2016.

Paris Saint-Germain (13 ptn) is in groep A al zeker van groepswinst en een ticket voor de knock-outfase, ook runner-up Real (8 ptn) stoot al zeker door. Club (3 ptn) houdt in de race om de derde stek, die recht geeft op overwintering in de Europa League, momenteel nipt Galatasaray (2 ptn) af.