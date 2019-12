Ondernemer en columnist van onze krant Noël Slangen is de nieuwe voorzitter van het Kinderarmoedefonds. Hij neemt de fakkel over van kinderpsychiater op emeritaat Peter Adriaenssens.

Noël Slangen is columnist voor het Laatste Nieuws en Het Belang van Limburg, ondernemer en was in een vorig leven ook communicatieadviseur bij Open Vld. Slangen groeide zelf op in armoede, en de problematiek ...