Anderlecht én Club Brugge willen Yohan Boli

Vader Roger Boli liet afgelopen weekend al in onze krant optekenen dat vier Belgische topclubs zoon Yohan willen binnenhalen. Yohan Boli is in juni einde contract in Sint-Truiden, maar Anderlecht wil hem dolgraag in januari al inlijven. In dat geval moet wel een deal met STVV gevonden worden. Paars-wit krijgt wel stevige concurrentie, ook interesse van leider Club Brugge duikt steviger op na de onderlinge confrontatie van afgelopen weekend.