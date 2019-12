Twee ton coke verstopt in meststof onderschept in Antwerpen

De politie heeft in de haven van Antwerpen een partij van 2.019 kilo cocaïne onderschept die bestemd was voor Nederland. Eind vorige maand is in verband met de zaak een 25-jarige Rotterdammer aangehouden. Ook is een loods in het Brabantse Alphen doorzocht. Omwille van het onderzoek is de aanhouding en de doorzoeking op woensdag 27 november pas maandag bekendgemaakt, aldus de politie.