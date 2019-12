Einde van een maandenlange soap: Team Ineos haalt wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis binnen

De kogel is door de kerk. Rohan Dennis (29) koerst voortaan voor Team Ineos. De Australiër tekent voor twee jaar voor de Britse wielerformatie. “Ik voel de klik met dit team”, tekent Dennis voor de laatste aflevering van een maandenlange soap rond zijn toekomst.

De Britse ploeg heeft met KASK de favoriete helmen van Dennis in zijn gamma en met Pinarello ook een van de betere fietsenmerken voorhanden voor de veeleisende Australiër. Zo diep in de transferperiode waren de kapitaalkrachtige Britten bovendien een van de weinige ploegen die de looneisen van Dennis nog kunnen inwilligen. De Australiër, wiens Europese stek in Girona ligt, zou in Spanje ook al enkele malen gespot zijn in koersbroeken van Ineos.

De regerende wereldkampioen tijdrijden vertrekt nu meteen op ploegstage. De Tour Down Under in zijn thuisland wordt waarschijnlijk zijn eerste opdracht. “Dit is al een droom van me van sinds ik prof werd”, vertelt Dennis op de website van zijn nieuwe werkgever. “Ik ben al van de beginjaren een grote fan van dit team. Het is altijd een doel geweest om voor deze ploeg te rijden, dus die droom in vervulling brengen is echt een geweldig gevoel en een grote eer. Ik voel de klik met dit team, een team dat oprecht gelooft in innovatie, vooral in tijdrijden, waar ik uiteraard gepassioneerd mee bezig ben.”

De geruchtenmolen draaide al maanden op volle toeren rond de toekomst van de wereldkampioen tijdrijden. Drie weken voor Rohan Dennis in Yorkshire voor de tweede keer op rij wereldkampioen tijdrijden werd, was hij al door zijn werkgever Bahrain-Merida ontslagen. De sjeiks waren het geklaag van Dennis over het materiaal en de begeleiding beu. Zeker na zijn vrijwillige opgave in de Tour. Op het WK reed de Australiër op zijn oude BMC-fiets en met een tijdrithelm van KASK, beiden geen sponsors van Bahrain-Merida.

Aanvankelijk stond Dennis dicht bij CCC, maar door een te groot verschil tussen vraag en aanbod kwam de doorbraak er nooit. Nadien werd hij gesignaleerd bij Movistar, Israël Cycling Academy en Team NTT.