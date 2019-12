Vader en zoon Appeltans, beruchte huisjesmelkers in Leuven, zijn aangehouden. Dat meldt het Leuvense parket.

De familie Appeltans is een begrip in Leuven. De naam is al jaren zo verbrand dat de Limburgse kotenverhuurders telkens onder een andere naam hun kamers moeten verhuren: Strauven, Abizzkot, Kot-link, ...