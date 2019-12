Harry Styles gaat naakt

De Britse zanger Harry Styles, voormalig lid van boyband One Direction, poseert volledig naakt op de hoes van zijn nieuwste album ‘Fine Line’. Op de vinylhoes om precies te zijn. Daarop zien fans hun getatoeëerd idool elegant in een strategische pose op de vloer liggen.

Op de naaktfoto in kwestie ligt Harry Styles neer in een gele ruimte. Hij leunt met zijn voeten op een ronde zetelbank en kijkt verleidelijk in de cameralens. Hij draagt helemaal geen kleren, maar de foto blijft wel zedig. Dankzij zijn gekruiste benen en hand op zijn onderbuik komt zijn intieme zone niet in beeld.

Enkel mensen die het album kopen op vinyl krijgen deze kunstige platenhoes mee naar huis, waar ze perfect kan uitgestald worden als eyecatcher. Het is niet de eerste keer dat Styles opvalt met zijn stijlkeuzes. Voor hij poedelnaakt ging, stal hij al de show met opvallende manicures en heel androgyne outfits.