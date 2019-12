Rusland mag niet naar Olympische Spelen en WK voetbal door dopingovertredingen

Wereldantidopingagentschap WADA heeft beslist dat Rusland voor vier jaar uitgesloten wordt van alle grote internationale sportevenementen. Daardoor mogen de Russen onder meer niet deelnemen aan de Olympische Spelen van 2020 en het WK voetbal van 2022. Rusland kan wel nog in beroep gaan tegen de straf. Opvallend genoeg komt de deelname van de Russen aan EURO 2020, waarbij ze in een groep zitten ingedeeld met de Rode Duivels, niet in gedrang.

Russisch antidopingagentschap Rusada kwam voor het eerst in opspraak in 2016 toen uit een rapport bleek dat er in Rusland sprake was geweest van een grootscheeps door de staat ondersteund dopingprogramma. Tal van Russische sporters, met name in de atletiek, waren niet meer welkom bij internationale wedstrijden en moesten de Olympische Spelen aan zich laten voorbijgaan.

Vorig jaar in september werd het laboratorium in Moskou weer in ere hersteld, op voorwaarde dat duizenden dopingtests werden vrijgegeven. De deadline van december 2018 werd niet gehaald, maar onderzoekers van het WADA konden in januari wel rondneuzen in Moskou. De dopingstalen die daarna door het WADA werden onderzocht leidden tot de nodige vragen. Er was sprake van een gebrek aan samenhang wat betreft de data, die de schijn van manipulatie opriep.

EURO 2020 komt niet in gedrang

Om die reden besliste wereldantidopingagentschap WADA nu Rusland voor vier jaar uit te sluiten van deelname aan internationale sportevenementen. Dat wil zeggen dat de Russen er onder meer niet bij zullen zijn op de Olympische Spelen 2020 en op het WK voetbal 2022. Atleten die kunnen bewijzen dat ze niets te maken hebben met het dopingschandaal, zijn wel welkom onder een neutrale vlag.

Opvallend genoeg heeft de veroordeling van Rusland geen gevolgen voor EURO 2020, waar zij in een groep met de Rode Duivels zitten ingedeeld. De sancties opgelegd door de WADA gelden namelijk enkel voor “grote internationale sportevenementen”. Daarmee worden evenementen op wereldniveau bedoeld, terwijl het EK een louter Europese aanbedoening is.