In het Thaise Nonthaburi wilde een dame rustig haar wagen in de parkeergarage parkeren. Maar een pijnlijke vergissing gooide roet in het eten. Ze duwde de verkeerde pedaal in en haar wagen schoot achteruit in de plaats van vooruit. Haar kofferbak hing op de rand de metershoge parkeergarage waardoor ze bijna van het gebouw naar beneden stortte. Omstaanders snelden toe en wonder boven wonder geraakte ze zonder kleerscheuren uit het voertuig.