Netflix maakt releasedatum van vierde seizoen ‘La casa de papel’ bekend

De fans van ‘La casa de papel’ kunnen weer beginnen aftellen, want Netflix heeft de releasedatum bekendgemaakt van zijn populaire Spaanse serie. Het vierde seizoen komt uit op 3 april.

Geruchten deden al een tijdje de ronde dat de serie al in januari 2020 te zien zou zijn, maar het duurt dus nog iets langer. Het verhaal van de misdaadreeks is nog niet bekend, maar in een teaser laat Netflix al wel uitschijnen wie samen met El Profesor te zien zal zijn in “parte 4”.

Overigens nog goed nieuws voor de fans, want volgens de Spaanse televisiegids FormulaTV is ook een vijfde én zesde seizoen in de maak.