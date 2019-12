Joachim Coens: “Een CD&V’er aan zet? Nu niet aan de orde”

CD&V lijkt terughoudend om zelf aan zet te komen in de federale formatie. Maandagmiddag stelt informateur Paul Magnette zijn mogelijk laatste verslag aan koning Filip voor, maar of na de PS-voorzitter een CD&V’er het veld in moet worden gestuurd, is volgens kersvers voorzitter Joachim Coens niet aan de orde. Hij vindt dat de bal in het kamp van de N-VA moet worden gelegd.