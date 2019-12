F1-wereldkampioen Lewis Hamilton: “Nieuw dieet bezorgde mij een boost”

Lewis Hamilton vertelt tegenover het Maleisische ‘The Edge’ hoe hij dankzij zijn veganistische levensstijl een paar gezondheidsproblemen heeft overwonnen.

Dankzij zijn veganistisch dieet voelt de zesvoudige wereldkampioen zich fysiek veel beter voor een race en heeft hij ook geen last meer van stemmingswisselingen.

"Ik groeide op zoals iedereen die denkt dat zuivel en vlees goed voor je is," aldus Hamilton.

"Ik dacht dat ik gezond leefde en het goed deed. Toen ontmoette ik een paar nieuwe mensen die veganisten waren, en ze begonnen me een aantal dingen in te laten zien die er in onze wereld gebeuren die ik totaal niet kende."

"Het maakte me bang", gaf hij toe. "Ik begon erover te lezen en realiseerde me dat wat ik geleerd had om te geloven dat het gezond was, dat niet was."

"Dus besloot ik te proberen om geleidelijk aan die kant op te gaan en langzaam van rood vlees, daarna kip en vervolgens vis af te raken totdat ik me er volledig aan zou kunnen wijden."

"Ik wilde zelf voelen hoe groot het verschil zou zijn", voegde hij eraan toe. "En ik kan niet onder woorden brengen hoeveel beter ik me voel."

"Vroeger at ik al die dingen op en genoot ik ervan, zoals de meeste mensen, maar ik werd wakker met een suf gevoel, had stemmingswisselingen en mijn energieniveau ging de hele dag door omhoog en omlaag."

"Ik had altijd maagproblemen en een gezwollen buik en ik dacht dat het normaal was," zei hij.

Ondanks het feit dat hij die traditionele dingen uit zijn menu geschrapt heeft is Hamilton er vorig jaar toch nog in geslaagd om vijf kilogram bij te komen door onder andere avocado’s, champignons en zoete aardappelen te eten.

"Ik ben dit jaar vijf kilo aangekomen en ben van achtenzestig naar drieënzeventig kilogram gegaan op een volledig veganistisch dieet," zei hij. "Dat vlees de enige bron van eiwitten is, is absoluut onzin."

"Ik kan net zo veel trainen en net zo veel herhalingen doen, zo niet meer, en ik kom met een veel zuiverdere gemoedstoestand door de wedstrijden heen."

Ondertussen is Hamilton ook aandeelhouder geworden van een veganistisch hamburger- en fastfoodrestaurant in Londen.

"Ik hield vroeger van hamburgers," zei hij. "Een vriend van mij, die ook veganist is, nam me mee naar een restaurant in Hong Kong en ik had een hamburger die ongelooflijk smaakte."

"Toen ontmoette ik een andere vriend en sprak ik erover om het naar het Verenigd Koninkrijk te brengen en dit uit te bouwen om iets te maken dat verder gaat want mensen houden nog steeds van fastfood."

"Nu weten ze tenminste dat er andere opties zijn," voegde hij eraan toe.

