Het aantal kinderen met recht op extra zorg in het onderwijs is op één jaar tijd explosief toegenomen. In de kleuterklas en de lagere school gaat het om een toename met telkens 30 procent. Vooral bij kinderen met ernstige emotionele en gedragsproblemen is de vraag explosief gestegen. In één jaar tijd gaat het om een stijging van 1.963 naar 5.691 leerlingen, bijna drie keer zoveel dus.