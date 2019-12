België legt mondeling examen af op klimaattop in Madrid

Op de VN-Klimaatconferentie in Madrid (“COP25”) heeft België in een soort van mondeling examen zijn vooruitgang en inspanningen wat betreft de beperking van de CO2-uitstoot uitgelegd. Eerder gebeurde dat al op de top in Marrakech (2016) en het Duitse Bonn (2015). De Belgische delegatieleider Peter Wittoeck wees er onder meer op dat de uitstoot van broeikasgassen van 1990 tot 2017 met 22 procent gedaald is. Wel moest hij toegeven dat de definitieve versie van het Belgische Energie- en Klimaatplan 2021-2030 nog niet klaar is omdat Vlaanderen zijn eigen plan nog niet goedgekeurd gekregen heeft.