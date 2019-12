Van de tribune naar het walhalla: Balotelli scoort voor trainer die drie speeldagen lang ontslagen was

Serie A-club Brescia is een beetje zoals hun spits Mario Balotelli: ze weten niet altijd goed wat ze willen. Nog geen maand nadat het Eugenio Corini ontsloeg, stelde de laagvlieger diezelfde Corini weer aan. En zie: Brescia won met 1-0 tegen SPAL. Doelpuntenmaker? Mario Balotelli, door de vorige coach in de tribune gezet.

Eugenio Corini was een succescoach voor Brescia in de Serie B, want hij loodste het team naar de Serie A. Maar na een nederlaag tegen Verona, waarin Balotelli zich afzette tegen racistische fans, koos ...