Ngo-federatie stelt zich vragen bij meerwaarde van wetsvoorstel N-VA rond seksueel misbruik

De ngo-federatie stelt zich vragen bij de meerwaarde van een wetsvoorstel dat de N-VA in de Kamer ingediend heeft om strenger op te treden tegen seksueel misbruik in de ontwikkelingssamenwerking. “Integriteit is in wezen immers een zaak van menselijke relaties en een integriteitsbeleid krijgt dus best vorm zo dicht mogelijk bij de mensen zelf. Het voorstel van de N-VA, met één nationale gedragscode die van bovenaf wordt opgelegd, lijkt daaraan voorbij te gaan”, zo klinkt het.