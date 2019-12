Toon Aerts troeft Laurens Sweeck af in prangend duel in Zonhoven

Toon Aerts heeft de Superprestige van Zonhoven op zijn naam gezet. In afwezigheid van Mathieu van der Poel was het Toon Aerts die al vroeg het vuur aan het lont stak. Na enkele speldenprikken raakte hij halfweg koers alleen weg, maar een sterke Laurens Sweeck kwam nog terug. In een verbeten duel trok de Belgische kampioen alsnog aan het langste einde, na een nieuwe versnelling een valpartij van Sweeck. Eli Iserbyt werd derde. Voor Aerts is het nog maar de tweede zege van het seizoen.

Halverwege ging Toon Aerts er alleen vandoor. In de achtste van tien rondes zag hij Laurens Sweeck aansluiten. Een duel tussen de twee koplopers in de stand leek in de maak, tot Sweeck over het stuur ging in het zand van de Kuil. De eerste plaats van Aerts kwam zo niet meer in gevaar in de slotronde.

Aerts, die eerder dit seizoen ook de Superprestige van Boom won, is nu alleen leider in het klassement. Hij telt één punt voorsprong op Sweeck.

De Nederlandse wereldkampioen Mathieu van der Poel ontbrak in Zonhoven. Momenteel verblijft hij in Spanje.

Een achterstand van 16 seconden ophalen? Geen probleem voor comeback kid @LaurensSweeck! We krijgen een prachtige tweestrijd voor de eindwinst! ???? #TelenetSuperprestige #SPZonhoven pic.twitter.com/4cJ2sgOhZK — SuperprestigeCX (@SuperprestigeCX) December 8, 2019

- Uitslag -

1. Toon Aerts

2. Laurens Sweeck

3. Eli Iserbyt

4. Quinten Hermans

5. Lars van der Haar

- Stand SP -

1. Toon Aerts 60 pt

2. Laurens Sweeck 59

3. Quinten Hermans 55

4. Eli Iserbyt 54

5. Lars van der Haar 53