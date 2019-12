Skiën in Tirol? Op deze berg is alles top

’s winters ga je naar de bergen om te skiën, ’s zomers om te wandelen? Think again. Ook in de winter kan je in de bergen mooie (meerdaagse) wandeltochten maken. In de streek rond Seefeld in Tirol, bijvoorbeeld. Of doorheen het Kaisertal, het mooiste plekje van Oostenrijk. En wat dacht je van een wandeling met alpaca’s?