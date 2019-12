Superprestige Zonhoven: Annemarie Worst triomfeert bij de vrouwen, nog maar eens een zege voor Thibau Nys

Annemarie Worst heeft de Superprestige in Zonhoven op haar naam geschreven. De Nederlandse versloeg in een sprint haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. Met Yara Kastelijn vervolledigde een derde Nederlandse het podium. Wereldkampioene Sanne Cant finishte als zesde.

De kopstart was voor Ceylin del Carmen Alvarado, die als eerste in de kuil van Zonhoven dook. Yara Kastelijn miste haar start en moest al meteen achtervolgen. Sanne Cant, kersvers winnares van de Kristallen Fiets en terug uit Spanje, was ook bij de pinken en vertoefde in de voorste regionen.

Europees kampioene Kastelijn had haar dagje evenwel niet, viel meerdere keren en zou pas in het slot de aansluiting weer vooraan maken. Strijd werd geleverd tussen Alvarado, Worst, Inge van der Heijden en Cant, maar de wereldkampioene zakte volledig terug in het tweede wedstrijddeel. Kastelijn pikte opnieuw aan bij de leidsters op twee rondes van het eind, maar meedoen om de zege zat er niet meer in. Ze zou vrede moeten nemen met een derde plaats.

Alvarado en Worst ontdeden zich van de rest in de slotronde. Even haakten ze in elkaar toen ze op een groepje gedubbelden botsten en daarvan leek Alvarado te profiteren. Worst raakte enkele lengtes achterop, maar keerde terug in de technische afdaling en finaal werd er gesprint om de zege. Daarin toonde Worst zich de snelste.

Alvarado finishte als tweede en verstevigt haar leidersplaats in het klassement van de Superprestige. Ze telt nu 67 punten, vier meer dan Yara Kastelijn. Sanne Cant volgt als derde met 53 punten.

Junior Thibau Nys boekt elfde seizoenszege

Thibau Nys mocht zondag in Zonhoven voor de elfde keer dit seizoen juichen. De Europese kampioen bij de junioren haalde het voor Lennert Belmans en Ward Huybs. Hij is ook de nieuwe leider in het klassement van de Superprestige.

Nys maakte meteen zijn intenties duidelijk en gaf er een forse snok aan na de start. Enkel ploegmaat Ward Huybs en Tibor del Grosso wisten hem te volgen. Door een foutje in het zand van Nys keerde een grote groep terug, we kregen een kopgroep van tien.

Onder impuls van Lennert Belmans werd die groep opnieuw uitgedund en zagen we bij hem enkel nog Thibau Nys, Yorben Lauryssen en Jente Michels.

In de slotfase ontdeden Belmans en Nys zich van de rest en hoewel Belmans een paar keer stevig doortrok, bleef Nys aanklampen.

Uiteindelijk keerde de Europese kampioen de rollen om en versnelde hij in de finale. Aan de finish hield hij vier seconden over op Belmans. Huybs won de strijd om de derde plaats van Michels.

Nys neemt de leidersplaats over van Lauryssen, die na een val in de kuil wegviel vooraan en de finish niet haalde. Nys leidt met 58 punten, twee meer dan Belmans. Huybs staat derde met 49 punten, Lauryssen valt terug naar de vierde plaats met 48 punten.

Bij de tweedejaarsnieuwelingen was Aaron Dockx aan het feest. Hij soleerde naar de zege, voor Victor Hannes en David Haverdings. Thom Van Herwaarden heerste bij de eerstejaars. De Nederlander won voor onze landgenoot Ferre Urkens. Met Thom Van der Werff stond nog een tweede Nederlander op het podium. De Britse Zoe Backstedt mocht juichen bij de meisjes nieuwelingen, voor de Nederlanders Leonie Bentveld en Mirre Knaven.