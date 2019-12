Vuurwerk verwacht: Poetin en Zelenski kijken elkaar maandag voor het eerst in meer dan drie jaar in de ogen

De presidenten van Rusland en Oekraïne gaan maandag voor het eerst in meer dan drie jaar het gesprek aan over het conflict in het oosten van Oekraïne. Dat gebeurt in Parijs, waar gastheer Emmanuel Macron kosten noch moeite heeft gespaard om de vredesonderhandelingen te reanimeren. Het treffen gaat immers niet enkel over de uitwisseling van gevangenen, de terugtrekking van troepen of verkiezingen in de oblasten Donetsk en Loehansk, maar ook over de toekomst van de relaties van de Europese Unie en haar Russische buur.