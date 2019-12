In Witte Barrier in Zolder heeft de brandweer zondagnamiddag een huis moeten stutten nadat een auto de gevel ramde. De bestuurder kwam uit de Dorpshof en reed vanuit die straat recht de oprit op en de voordeur binnen. Mogelijk werd de man onwel.

“Het was een enorme knal”, vertelt bewoonster Sonja Lemmens. “Ik was niet thuis maar mijn man wel. Hij dacht dat er een bom ontplofte. Door de luchtverplaatsing in de woning zijn zelfs vensters aan de ...