Bocholt -

In Rijhal De Damburg kan je nog de hele dag terecht voor kerstaankopen. Met meer dan 50 standhouders is de verwarmde rijhal volzet gevuld met feeërieke standjes, een paardenmolen voor de kinderen en natuurlijk de Kerstman mag niet ontbreken. Eetstandjes en een drupke drinken, het kan allemaal. In de loop van deze namiddag is nog een optreden van Danny Fabry en Salim Seghers.