Dat true crime hot is, bewijzen de ontelbare Netflix-series en boeken over waargebeurde misdaadverhalen. Maar ook aan podcasts geen gebrek. De best beluisterde Vlaamse true crime-podcast is het hobbyproject de volksjury. De Brusselse tv-producer Laura Scheerlinck (27) en Hasseltse journaliste Silke Vandenbroeck (28) bijten zich vast in onopgeloste moordzaken.