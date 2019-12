16-jarige Russin Alena Kostornaia zet nieuw wereldrecord neer bij Grand Prix-finale kunstschaatsen

De Russin Alena Kostornaia heeft zaterdag in het Italiaanse Turijn de prestigieuze Grand Prix-finale in het kunstschaatsen gewonnen. De 16-jarige Kostornaia zette hierbij een wereldrecord neer.

Met 247,59 punten hield de Russin haar landgenotes Anna Shcherbakova (240,92 ptn) en Alexandra Trusova (233,18 ptn) af, beiden 15 jaar oud. De Japanse titelverdedigster Rika Kihira eindigde als vierde.

Het Franse ijsdanskoppel Gabriella Papadakis en Guillaume Cizeron behaalde in Turijn een tweede triomf, na eerdere winst in 2017. Met in totaal 219,85 punten hielden ze de Amerikanen Madison Chock en Evan Bates (210,68 ptn) achter zich. De Amerikaanse titelverdedigers Madison Hubbell en Zachary Donohue maakten met 207,93 punten het podium vol.

De Amerikaan Nathan Chen won eerder zaterdag de finale bij de mannen. Daarbij liet ook hij een nieuw wereldrecord optekenen.