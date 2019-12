Bezus en Yaremchuk rekenen af met zwak Zulte Waregem

Verwar ze niet met The Romans, een ter ziele gegane rockband. In de Ghelamco Arena kennen ze alleen ‘de Romans’, twee Oekraïners die niet voor een valse noot zorgden tegen Zulte Waregem (2-0). De ene Roman, Yaremchuk, doet dat wel vaker, maar de andere, familienaam Bezus, is pas een recente herontdekking.